A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de todos os produtos da marca United Labz. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (1º).\nSegundo a agência, os medicamentos são fabricados por uma empresa desconhecida e não possuem registro, notificação ou cadastro sanitário. A decisão proíbe a fabricação, armazenamento, distribuição, comercialização, importação, propaganda, transporte e uso de todos os produtos da marca.\nEm seu site, a United Labz se descreve como uma companhia americana localizada em Delaware e afirma trabalhar com medicamentos voltados ao controle de peso, principalmente tirzepatida e retatrutida. "Todos os nossos processos seguem rigorosamente as normas da Anvisa", diz o site.\nA tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro. No Brasil, a patente dessa molécula permanece com a farmacêutica Eli Lilly e, portanto, nenhuma outra marca pode comercializar esse produto no país.