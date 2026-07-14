A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta segunda-feira (13) o registro da Fluprevli, vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada) indicada para a imunização ativa a partir dos 6 meses de idade contra cepas dos vírus influenza A e B presentes na formulação.\nSegundo a Anvisa, estudos clínicos utilizados para embasar a aprovação demonstraram elevadas taxas de soroproteção (níveis considerados adequados de anticorpos no sangue) e de soroconversão, processo em que o organismo passa a produzir anticorpos detectáveis após a vacinação.\nOs estudos também apontaram eficácia de até 73% na prevenção da influenza em adultos e de até 65% em crianças.\nA vacina é classificada como trivalente, ou seja, protege contra três cepas do vírus influenza incluídas em sua composição: duas do tipo A e uma do tipo B, conforme a formulação aprovada.