A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) rejeitou três novos pedidos de registro de canetas emagrecedoras à base de semaglutida ou liraglutida para o tratamento de obesidade de diabetes tipo 2. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.\nTiveram registro negado os produtos Plaobes e Lirahyp (liraglutida), da farmacêutica Cipla, e Embeltag (semaglutida), da Dr. Reddy's. Com a recusa da Anvisa, tais produtos não podem ser comercializados neste momento no Brasil.\nEsses produtos que tiveram o registro negado estavam em uma lista de 20 canetas emagrecedoras que tiveram sua análise priorizada pela Anvisa após um pedido do Ministério da Saúde, que deseja promover a fabricação nacional dos medicamentos para ampliar e qualificar o acesso a tratamentos e "reduzir a dependência tecnológica do país, fortalecendo a soberania e autonomia nacional".