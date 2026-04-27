A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (27), a suspensão imediata da venda e do uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol. O componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiro.\nA decisão fundamenta-se em um parecer técnico da Gerência de Farmacovigilância do órgão, que identificou um aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em pacientes que utilizam a substância. Segundo a agência, a gravidade dos efeitos colaterais supera qualquer benefício terapêutico oferecido pelo fármaco.\nAnvisa aprova Mounjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2\nAnvisa suspende lote de alecrim com insetos vivos e pelo de animais\nPesquisa de novos medicamentos, como a polilaminina, deve seguir regras rígidas internacionais