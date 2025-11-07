O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu na manhã desta quinta-feira (6) a Cúpula dos Líderes, que antecede a COP30, em Belém. Em seu discurso, ele defendeu a superação da dependência dos combustíveis fósseis e a reversão do desmatamento da Amazônia. Também repetiu críticas ao sistema da ONU e aos países mais ricos.\nLula disse ser necessário “se afastar dos combustíveis fósseis”, embora tenha pressionado o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) pela concessão da licença que autoriza a Petrobras a iniciar perfurações para checar a viabilidade da exploração de petróleo na Foz do Amazonas.\nJá o desmatamento da Amazônia caiu em 50% durante seu terceiro mandato, revertendo uma tendência de alta em anos anteriores.\n“Apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de um mapa do caminho para reverter desmatamento e superar dependência dos combustíveis fósseis”, disse Lula. “É justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de suas casas.”