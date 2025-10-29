-carro_bate_sonhos.mp4 (1.3329894)\nUm carro bateu em outro veículo que estava parado no Vale dos Sonhos 2, na região norte de Goiânia. O incidente de trânsito aconteceu nesta segunda-feira (27) e viralizou nas redes sociais. A gravação mostra o momento em que o carro modelo Uno colidiu com um Sandero. A colisão entre os dois veículos está circulando na internet e gerando uma onda de comentários e memes devido às circunstâncias da batida.\nAs imagens mostram o carro trafegando em uma rua aparentemente tranquila quando, de repente, ele bate no outro veículo que estava estacionado. O impacto, embora não pareça ter sido de alta velocidade, chamou a atenção dos internautas pela maneira como o motorista colidiu.\n"Também uma curva fechada dessa e o cara para na esquina", disse um internatura. (Reprodução/ Redes Sociais)