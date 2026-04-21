Foram usadas oito ambulâncias das equipes dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Rodoviária Federal para atender a ocorrência (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nAo menos 10 pessoas ficaram feridas em acidente que causou oito mortes, na BR-020 em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), de acordo com o Hospital Estadual de Formosa (HEF). Uma adolescente de 14 anos, em estado grave, precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Cinco pessoas mortas eram da mesma família (veja a lista abaixo).\nOs feridos foram socorridos por oito ambulâncias da equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A maioria deles estavam na van, que saiu da Bahia e seguia para São Paulo, de acordo com os militares.