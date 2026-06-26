Vicente Berigo, de 101 anos, mora em Barro Alto, na região central de Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nAos 101 anos, Vicente Berigo revelou, em entrevista à TV Anhanguera, qual acredita ser o segredo para viver tanto. A resposta veio sem hesitação e em meio a muitas risadas: "É namorar bastante", afirmou. Morador de Barro Alto, na região central de Goiás, ele é conhecido na cidade como "Vicentão das Cabaças".\nAlém do bom humor, Seu Vicente chama a atenção pela coleção que mantém em casa. São quase 5 mil cabaças de diferentes tamanhos e formatos, penduradas no telhado da residência, fruto de uma paixão cultivada há décadas.\nGoianos cada vez mais centenários\nGoiás tem mais de 900 pessoas acima de 100 anos, aponta Censo IBGE\nIdoso de Goiás tem aposentadoria cancelada após homem com mesmo nome e CPF morrer na Bahia