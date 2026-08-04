-idosa_bela_vista.mp4 (1.3441069)\nA vitalidade de Dona Maria Madalena Pereira dos Santos da Silva, aos 108 anos, impressionou na celebração do aniversário na Fundação Municipal do Idoso - Dona Neném Lucindo, em Bela Vista, na Região Metropolitana de Goiânia. Moradora da instituição, a centenária conta que foi registrada em 1919, um ano após o seu nascimento, o que significa que tem um ano a mais do que constava em seu documento. A comemoração, realizada neste sábado (1º), chamou a atenção pela longevidade da aniversariante e contou com churrasco, bolo e a presença de moradores, colaboradores e convidados para homenagear a data (veja o vídeo acima).\nNatural de Bela Vista, a idosa que, segundo relatos, é uma biscoiteira de mão cheia, esbanja simpatia e vitalidade. Segundo a instituição, a aniversariante aproveitou a comemoração saboreando um delicioso churrasco, seu prato preferido, ao lado dos demais acolhidos. "É uma data muito marcante, porque não é todo dia que se chega a uma idade dessas. Por isso, decidimos fazer uma festa para registrar esse momento", contou ao POPULAR a assistente social responsável pela fundação, Erika Fernanda Borges.