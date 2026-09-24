Curso gratuito é voltado para quem não foi alfabetizado na infância e interrompeu os estudos ainda na primeira fase (Arquivo pessoal/ Vanda da Silva)\nCom a vontade de aprender e o interesse em poder ler a Bíblia sozinha, Vanda da Silva Cezário, de 81 anos, mostrou que o desejo de estudar não tem idade. Ela ingressou no Programa de Alfabetização e Letramento após perder o filho, que costumava ajudá-la em tarefas e leituras do cotidiano. O curso gratuito é voltado para quem não foi alfabetizado na infância e interrompeu os estudos ainda na primeira fase.\nAo POPULAR, Vanda Soares contou que ainda está no processo de aprendizagem e sonha em continuar estudando para ser uma advogada ou uma juíza. Ela destacou que a leitura é crucial e que "sem aprender a ler e escrever, a gente é cego".\nQuero aprender mais para conseguir aprender a ler a Bíblia sozinha, chegar ao banco e também conseguir resolver as minhas coisas tudo sozinha. Preencher a ficha no centro de saúde sem precisar pedir a alguém", contou Vanda.