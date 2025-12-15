A pedagoga aposentada Adibi Mustafé Martins, de 93 anos, é apaixonada pela leitura. Assinante do POPULAR há quatro décadas, a idosa que alfabetizou os próprios filhos não abre mão da rotina diária de acompanhar as notícias e reportagens publicadas no jornal, hábito que ela concilia com o amor pela poesia. Tanta dedicação rendeu uma homenagem da família, que reuniu os melhores poemas da matriarca em um livro, lançado neste fim de semana.\nFilha de pai sírio e mãe brasileira, a aposentada é matriarca de uma família formada por sete filhos, sendo quatro homens e três mulheres, além de possuir 15 netos e nove bisnetos. Aos finais de semana, normalmente aos domingos, durante o café da manhã, a idosa gosta de compartilhar a tradição da leitura diária do jornal com os filhos e netos. Dentre suas preferências no jornal, a leitora acompanha a coluna Carta do Leitor, além das publicações de coberturas religiosas pelo fato de ser muito católica. Inclusive, durante todos esses anos como assinante, ela conta que uma das notícias que mais a marcou foi a morte do Papa João Paulo II.