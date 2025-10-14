Um apagão na madrugada desta terça-feira (14) atingiu quase 50 cidades em Goiás. O problema também atingiu outros estados no país. Em nota publicada nas redes sociais, a Equatorial informou que uma atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac) causou a interrupção de forma temporária e automática do fornecimento de energia (veja a nota completa ao final desta matéria).\nInhumas, Nerópolis, Itaberai, Luziânia e Aruanã, foram alguns dos municípios atingidos pelo apagão, segundo a Equatorial (veja a lista completa dos municípios no final desta reportagem).\nEm nota enviada ao POPULAR, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), confirmou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, que afetou o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país (veja a nota completa ao final desta reportagem). Segundo o operador, a ocorrência se deu início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná.