A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Aparecida de Goiânia adquiriu 48.804 kits de materiais escolares no valor de R$ 2,9 milhões, por meio da adesão a uma ata de registro de preços de um pregão eletrônico feito pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Desses, 10.911 serão destinados a alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), mas a rede municipal não oferta a última etapa da educação básica. A pasta alega erro de nomenclatura, e que os materiais serão entregues para demais estudantes da rede neste ano letivo.\nPublicado no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 12, o contrato da prefeitura com a Papelaria Tributária, no valor total de R$ 2.948.007,25, visa atender alunos da rede municipal de ensino durante este ano. Com a entrega dos materiais já concluída, o prefeito Leandro Vilela (MDB) deve realizar a entrega a partir do primeiro dia do ano letivo, na próxima terça-feira (20). Conforme a secretaria, a rede conta hoje com 43.790 alunos matriculados entre o ensino infantil e os anos finais do ensino fundamental, além da EJA.