Sem licenciamento ambiental válido para o aterro sanitário desde o fim de 2022, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu nesta quinta-feira (19), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a licença corretiva para manter em funcionamento de forma legal o empreendimento municipal. O documento tem 340 condicionantes, entre obrigações, autorizações e vedações para uso, válido até 2031. Agora, o município se torna o 5º com aterro de grande porte a estar licenciado – sendo o 2º público – e o 19º, considerando todos os espaços de destinação de resíduos sólidos regularizados no Estado.\nAparecida recebe a licença um ano após a Semad ter embargado o aterro, no fim de março de 2025, e determinado a destinação dos resíduos sólidos para um aterro licenciado, além da apresentação de um plano de descomissionamento diante de descumprimento de um termo de compromisso ambiental (TCA) firmado em julho de 2024. Em meio ao processo, o município conseguiu por decisão judicial manter o espaço em operação enquanto sanava as irregularidades. Dentre elas, identificadas pela pasta, o recobrimento inadequado dos resíduos, falta de controle de dispersão de particulados, insuficiência da rede de drenagem pluvial, e vazamento de chorume ao Córrego Santo Antônio.