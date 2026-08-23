Após aprovação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para a nova regulamentação da fiscalização da Lei Seca, a Secretária Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia e o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) têm até 17 de outubro para se adequar às mudanças. Novas etapas, como a realização de uma triagem inicial e a possibilidade de repetição do teste do bafômetro em casos específicos durante inspeção, passam a ser obrigatórias. Mas a maior novidade é o uso de um aparelho que identifica substâncias psicoativas no corpo do motorista.\nConhecido como drogômetro, o equipamento não tem a mesma precisão que o bafômetro – que aponta a quantidade exata de álcool presente no organismo do condutor do veículo –, mas indica se alguma substância psicoativa está presente no corpo. Em Goiás, o Detran respondeu ao POPULAR que precisa concluir os estudos e as adequações à nova regulamentação para então realizar um processo licitatório de aquisição dos drogômetros. Entretanto, o órgão diz que respeitará o prazo de aplicação, que são 60 dias após a publicação da nova regulamentação no Diário Oficial da União, o que ocorreu no dia 18 de agosto.