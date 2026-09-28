-Vídeo (1.3461586)\nUm apartamento de luxo no 20º andar de um prédio na rua 1141, no Setor Marista, em Goiânia, pegou fogo nesta segunda-feira (28), e o edifício precisou ser evacuado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança foram resgatadas do imóvel sem ferimentos. Imagens às quais a TV Anhanguera teve acesso mostram duas mulheres no parapeito, tentando escapar da fumaça (assista acima).\nAs duas foram encaminhadas ao Hospital Albert Einstein para avaliação médica, conforme a corporação. Como as identidades delas não foram divulgadas, O POPULAR não pôde atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.\nEm entrevista ao repórter Honório Jacometto, da TV Anhanguera, o tenente Lucas Medeiros informou que o incêndio, aparentemente, iniciou em um colchão de uma das camas. "Provavelmente por causa de algum curto-circuito na tomada do carregador do celular. A moradora imediatamente fez o desligamento do disjuntor, mas não deu tempo de evitar que o incêndio se propagasse", detalhou.