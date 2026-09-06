-Vídeo: Miliana corretora (1.3452864)\nA primeira venda realizada por Miliana Cândido como corretora de imóveis teve um significado especial: aos 66 anos e com sete meses na nova profissão, ela fechou a negociação de um apartamento de luxo por R$ 7.150.000, no Setor Bueno, próximo ao Parque Vaca Brava, em Goiânia. A transação representou uma virada histórica para quem dedicou a maior parte da vida a serviços braçais, trabalhando como doméstica, faxineira, feirante e cozinheira de eventos.\nAo POPULAR, Miliana contou que enfrentou uma maratona de aprendizado e prospecção até fechar o primeiro negócio. As abordagens eram feitas sob sol intenso em cruzamentos movimentados, entradas de shoppings e no entorno do Parque Vaca Brava. Além disso, ela precisou equilibrar os afazeres domésticos e o apoio à família com cursos, plantões e ações nas ruas da capital.