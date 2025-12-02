-Apartamento 13° andar (1.3344476)\nA corretora Ludmila Balduino está repercutindo na internet após expor uma situação inusitada envolvendo a venda de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a profissional, clientes estão recusando o imóvel por causa do andar onde ele fica - 13°. O número seria uma referência ao Partido dos Trabalhadores (PT). Sem se posicionar politicamente, Ludmila gravou um vídeo para explicar a polêmica (assista acima).\nGente, olha o andar do apartamento que eu tô vendendo: 13. Todas as vezes, sem exceção, que eu vou atender e o andar do apartamento é o 13, eu já aperto e fico esperando a reação do cliente. Se tem alguém aqui em Goiânia que é de um lado diferente, eu não conheço. Todos são contra", narrou Ludmila, em tom de humor.\nA corretora, que atua há 15 anos na área, publicou o vídeo no último sábado (29). A postagem já acumula quase 200 mil visualizações e mais de 1,5 mil comentários.