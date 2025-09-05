-VÍDEO: Incêndio em prédio (1.3309051)\nUm incêndio atingiu o 10º andar de um prédio na Vila dos Alpes, em Goiânia, no início da noite desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros evacuou o edifício e segue no combate às chamas. Quatro pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro por inalação de fumaça, mas não há registro de feridos graves.\nSegundo o major Emerson Cristiano, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao POPULAR, o fogo começou em um apartamento do 10º andar, mas alastrou para o andar de cima. De acordo com ele, ainda não se sabe o que causou o incêndio. A área vai passar por perícia.\n-GALERIA: Incêndio em prédio na Cila dos Alpes (1.3309074)\nO prédio foi evacuado, mas algumas pessoas chegaram a inalar fumaça do local, dentre elas idosos que moram no prédio.\nA equipe teve um trabalho grande de evacuação do local. Algumas pessoas tiveram sintomas de intoxicação por inalação de fumaça, sendo encaminhadas ao pronto-socorro. Algumas outras pessoas foram atendidas ali pelos médicos da equipe”, afirmou o major.