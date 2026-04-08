Depósito onde estão enterrados os rejeitos do césio-137 (Sílvio Túlio)\nApenas 19,26 gramas de cloreto de césio-137 geraram 6 mil toneladas de rejeitos que ficarão por 300 anos dentro de um depósito em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana do estado. Conforme mostrou a matéria especial publicada pelo POPULAR, toda a área e os objetos com os quais os resíduos de césio-137 tiveram contato precisaram ser armazenados. Mesmo sendo uma pequena quantidade de césio-137, o pó altamente radioativo acabou sendo distribuído por vários locais da capital.\nAs áreas e os objetos com os quais o pó de césio teve contato fizeram parte de 46 casas, 50 veículos, 45 ruas, calçadas, árvores, roupas e utensílios domésticos. Essa quantidade de materiais gerou um total de 6 mil toneladas de rejeitos. Os animais domésticos que tiveram contato com o resíduo precisaram ser sacrificados.