O eclipse lunar registrado na noite e madrugada desta quinta-feira (27) chamou a atenção de moradores de Goiânia e de outras cidades de Goiás. O momento de maior cobertura da Lua pela sombra da Terra foi registrado por fotógrafos e moradores que acompanharam o fenômeno no céu.\nUm dos registros foi feito por Silvio Mendonça, que fotografou a Lua minutos antes do auge do eclipse. Segundo ele, as imagens foram feitas de forma espontânea, depois que saiu da academia.\nQuando saí da academia, vi a lua daquela forma e tirei as fotos”, disse em entrevista ao jornal O POPULAR.\nEclipse lunar começará na noite desta quinta e poderá ser visto em Goiás; veja os horários\nLua e Vênus encantam céu de Goiás com conjunção; veja fotos e vídeo\nChuva de meteoros é registrada no céu de Goiás; vídeo\nO fenômeno também foi registrado em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O astro fotógrafo Pedro Augusto fez imagens da Lua usando diferentes equipamentos.