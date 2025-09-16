O número de doses da vacina contra a febre amarela aplicadas em Goiânia caiu 39% nos últimos cinco anos. Em 2020, foram administradas 70 mil doses na capital. Em 2024, o total caiu para 42,6 mil. A confirmação, na última semana, do primeiro caso de febre amarela em macacos registrado neste ano em Goiânia acendeu o alerta das autoridades de saúde, que convocam a população a se vacinar para prevenir a doença.\nA ocorrência foi registrada na quinta-feira (11). O animal, da espécie Alouatta caraya, popularmente conhecido como guariba ou bugio, foi encontrado morto na terça-feira (9), no Residencial Forteville, localizado no Distrito Sanitário Sudoeste. Outro caso na capital, ocorrido no Zoológico de Goiânia, ainda está sob investigação. Em Goiás, já foram registrados quatro casos do tipo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), dois ocorreram em Abadia de Goiás, um em Goiânia e um em Guapó. Um caso suspeito em Aragoiânia foi descartado.