Há um ano, a jornalista Adriana Ibba, 38, relembra diariamente o momento em que soube que o avião da Voepass havia caído, levando sua filha Liz, de apenas três anos. Desde a tragédia em 9 de agosto de 2024, ela sempre viaja com uma boneca que comprou depois da morte da menina.\n"Aquele avião cai todo dia para nós. Quando acordo, lembro aquela queda trágica. Fico pensando na minha filha ali dentro, naquele inferno", relata Adriana, que é vice-presidente da associação que reúne as famílias das vítimas.\nTambém faz um ano que a professora universitária Araceli Marins, 43, escuta com frequência o último áudio enviado pelo marido, Deonir Secco, 59, antes do embarque. Na breve mensagem, ele se despediu do filho, pediu que obedecesse à mãe e reafirmou seu amor pela família.\nElas são algumas das familiares das 62 vítimas do acidente -58 passageiros e quatro tripulantes do voo 2283- que acusam a empresa de negligência e culpa. Elas se baseiam nas investigações preliminares e numa reportagem do Fantástico, da TV Globo, que divulgou uma conversa atribuída a dois funcionários do setor de manutenção da companhia. Nela, um homem se diz arrependido de não ter reportado possíveis problemas na aeronave horas antes da tragédia.