Depois de nove anos e meio de obras, o BRT Norte-Sul foi inaugurado, há um ano, prometendo melhoria para a mobilidade urbana de Goiânia e se tornar um atrativo para o sistema de transporte coletivo. Na época, a expectativa era de redução no tempo de viagem do usuário entre 30% e 40%. Entretanto, 12 meses depois de inaugurado, quem trafega entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, cruzando a capital de norte a sul, se locomove no mesmo tempo de antes. A única melhoria no tempo segue sendo em relação ao trajeto das linhas convencionais, que passou a ser apenas no corredor e gerou economia de cerca de cinco minutos. Porém, desde a inauguração, o tempo de viagem para sair de um terminal ao outro no horário de pico segue sendo de uma hora e dois minutos.\nA reportagem de O POPULAR fez a viagem entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória às 17 horas, no início do horário de pico da tarde, tal qual ela foi realizado duas semanas após a inauguração em 2024. O embarque na linha NS4 se deu às 17h06, no Recanto do Bosque, e a chegada no Isidória ocorreu às 18h08. No ano passado, o embarque se deu às 17h05 e o desembarque às 18h08. Do mesmo modo feito em 2024, a troca de linhas se deu no primeiro ponto da Avenida Goiás, na região central, quando o embarque ocorreu na linha NS3, que levou até o Isidória. Nesse período de um ano, o sistema metropolitano implantou o que foi chamado de metronização pela gestão municipal: trata-se da sincronia dos semáforos entre a Praça Cívica e o Terminal Isidória, com a garantia de que os ônibus ganhem tempo pegando uma “onda verde” nos cruzamentos.