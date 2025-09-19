A obra de construção do Complexo Viário da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, parada totalmente desde meados de julho do ano passado, com cerca de 80% do projeto executado, deve ser retomada na próxima semana. O Paço Municipal finaliza os últimos detalhes e acordos com a nova construtora que vai assumir o restante do trabalho e o anúncio oficial da volta vai ser na segunda-feira (22), pelo prefeito Sandro Mabel (UB), conforme noticiado pela coluna Giro, de O POPULAR, nesta quinta-feira (18). A Prefeitura ainda não informou qual foi o modelo de acordo firmado com a nova empresa, mas não será a BK Infraestrutura, que iniciou a obra e a abandonou a partir de março deste ano.\nA atual gestão da Prefeitura chegou a notificar a empresa para a retomada da obra, conforme é a necessidade judicial, o que não ocorreu, caracterizando o abandono. Agora, uma opção seria a contratação da empresa que ficou na segunda colocação do certame, iniciado em fevereiro de 2023, para verificar se há o interesse de dar continuidade. No entanto, na licitação, na época, não houve outra empresa interessada.