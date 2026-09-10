Enfermeira recorre à campanha solidária e à Justiça para garantir as 17 doses do medicamento de alto custo (Reprodução/Arquivo pessoal Suellen Barbosa)\nDepois de dedicar mais de uma década ao cuidado de pacientes em Goiânia, a enfermeira Suellen Karlla Soares Barbosa, de 40 anos, vive uma inversão de papéis. A profissional foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo triplo negativo, um câncer de mama agressivo. Ela começou o tratamento com quimioterapia no Hospital Araújo Jorge, mas tenta uma campanha de solidariedade para arcar com um medicamento adicional de alto custo que pode ultrapassar R$ 500 mil.\nAo POPULAR, Suellen contou que tem um filho de 7 anos. Segundo ela, mesmo com o hábito de realizar o autoexame com frequência por ser profissional de saúde, notou uma alteração logo após o período de desmame do filho.