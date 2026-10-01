Ao falar sobre as lembranças do irmão mais velho, o advogado Pedro Ivo não consegue segurar as lágrimas pelo ídolo que nunca mais vai ver. Quatorze anos se passaram desde que o também advogado Davi Sebba foi assassinado aos 38 anos, no estacionamento de um supermercado, em plena Avenida T-9. A morte, que aconteceu no mesmo dia do nascimento do filho da vítima e causou comoção em Goiânia, volta a ser debatida a partir desta quinta-feira (1°), quando os três suspeitos vão a júri popular em julgamento previsto para se estender até sexta-feira (2).\nDavi Sebba foi morto com um tiro no peito no dia 12 de junho de 2012, por volta das 19 horas. Naquele momento, de acordo com a família, a mulher da vítima estava na maternidade, em trabalho de parto, quando o advogado se dirigiu ao supermercado no setor Vila Bela para comprar fraldas para o bebê. Desde então, familiares e amigos iniciaram uma luta por justiça.