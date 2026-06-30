-Vídeo - Mabel anuncia vias laterais em viaduto (1.3427814)\nO prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União), anunciou nesta terça-feira (30) a construção de duas vias laterais no entorno do viaduto das avenidas Leste-Oeste com a Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns. O elevado está com obras paralisadas desde julho de 2024. Apesar de afirmar que o serviço será uma solução para os motoristas da região, Mabel não revelou exatamente quando a execução do projeto deve começar (assista acima).\nPerguntei para a população qual era a melhor alternativa e a maioria escolheu a abertura das vias laterais do viaduto. Agora estamos tirando essa decisão do papel. Nossa equipe já iniciou os levantamentos técnicos para reorganizar os acessos, melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. Também vamos manter a Onda Verde e sincronizar os semáforos de toda a região", explicou Mabel em suas redes sociais.