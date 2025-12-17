Após dois anos desde o início da obra de duplicação e restauração da GO-213, entre Morrinhos e Caldas Novas, no Sul do Estado, apenas um terço do projeto está concluído. No início deste ano, o andamento da intervenção estava estimado em 18,7% – passando para 30% neste fim de ano. Até o momento, foi entregue o trecho da rodovia entre Caldas Novas e o entroncamento com a rodovia que leva a Rio Quente, a GO-507. A previsão é de que a intervenção seja concluída até o fim de 2027.\nO convênio feito entre o governo estadual e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro foi firmado em julho de 2023, pelo período de 48 meses, ou seja, até 2027, para a obra de duplicação e restauração em um trecho de 48,36 quilômetros (km), a um custo de R$ 257,6 milhões. Já os serviços tiveram início em novembro daquele primeiro ano. Mas, conforme O POPULAR mostrou em janeiro deste ano, os serviços caminharam a passos lentos durante o período chuvoso iniciado no fim do ano passado.