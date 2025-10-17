Vinte e dois anos depois da sua inauguração, em 2003, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto, no Setor Goiânia 2, teve seu projeto inicial finalizado. Desde a implantação, havia a previsão de que o esgoto da capital seria tratado em duas etapas, os chamados tratamentos primário e secundário, mas até então apenas a primeira etapa era realizada, o que concedia uma média de eficiência de 50% de remoção da matéria orgânica. O projeto para a realização da segunda etapa foi lançado em 2014, mas apenas em 2018 as obras foram iniciadas, com previsão de duração de dois anos. Porém, se passaram sete e só agora elas haverá a inauguração, nesta sexta-feira (17), com a promessa de que a eficiência de remoção da matéria orgânica suba até 92%.\nO tratamento secundário é biológico e consiste no uso de lodos ativados. “É um processo biológico aeróbio, em que o efluente é encaminhado para tanques de aeração que, por meio de sopradores, fornecem oxigênio para os microrganismos que promovem o tratamento, estabilizando a matéria orgânica. Em seguida, o efluente segue para decantadores secundários, onde o lodo é sedimentado e separado da parte líquida. Por fim, o efluente tratado proveniente dos decantadores secundários é encaminhado ao Rio Meia Ponte”, explica a Saneago, que é responsável pela ETE.