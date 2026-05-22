O casal celebra nesta semana as Bodas de Vinho, com uma missa em ação de graças para marcar a data especial. (Arquivo Pessoal/ Fernanda Alves)\nO casal João Ferreira Adorno Filho, de 92 anos, e Lurdes Alves Adorno, de 86, que viralizou ao celebrar 70 anos de união e a expectativa pela 20ª Copa do Mundo, compartilha o segredo da longevidade: a parceria constante, até mesmo nas tarefas domésticas, como lavar a louça e cozinhar. Primos que se apaixonaram na juventude, eles cresceram nas fazendas de Mossâmedes, no Oeste goiano, e hoje vivem em Goiânia. Ao relembrar o início do namoro, Lurdes contou ao POPULAR que a despedida de um encontro era sempre o início da espera pelo próximo. Ela recorda que, na data marcada, não conseguia se conter: ia à janela repetidamente para vigiar a chegada dele e, ao vê-lo ao longe, sentia o coração palpitar mais forte.