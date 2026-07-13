Criança foi encontrada em quarto trancado com lixo, comida estragada e sem acesso a banheiro em apartamento no Setor Faiçalville (Reprodução/TV Anhanguera)\nO menino de 10 anos encontrado trancado e sozinho em um apartamento, em Goiânia, recebeu alta do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), onde estava internado, na tarde desta segunda-feira (13). Segundo o Conselho Tutelar, a criança ficará sob os cuidados da avó materna.\nAo POPULAR, o conselheiro tutelar José Roberto, que acompanha o caso, a avó relatou que o pai "não tem vínculo com a criança e se recusou a passar o contato".\nEm nota enviada à reportagem, o Hecad informou que a alta foi concedida às 14h, e reafirmou "seu compromisso com a ética, a privacidade e a proteção integral de seus pacientes".\nMenino encontrado trancado em apartamento pedia socorro e conversava com outras crianças pela janela, dizem vizinhos