O projeto de revitalização do Lago das Rosas, no Setor Oeste, em Goiânia, deve ter alterações para reduzir de três para um o total de pet places a ser instalados. A decisão foi tomada pela presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto, durante audiência pública nesta quarta-feira (10) sobre a retirada de árvores no parque. Para a instalação dos espaços destinados a animais domésticos, havia a previsão de suprimir ao menos sete exemplares. Ao todo, o parecer da Amma previa o corte de 48, mas o serviço foi suspenso pela Justiça no fim de maio.\nO início da retirada dos exemplares arbóreos no dia 20 de maio provocou forte reação por moradores da região e frequentadores do parque, em meio ao processo de revitalização. A justificativa da Amma é de que os exemplares estão condenados, mas há ainda alguns que devem ser retirados para dar espaço a pet places. Contudo, após mobilizações promovidas pela população, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ingressou com pedido de suspensão da retirada, o qual foi acatado pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia no último dia 27. Até o momento, o corte segue suspenso.