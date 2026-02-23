-video PM (1.3377311)\nO homem de 46 anos que foi preso depois de ameaçar a mulher e destruir parte da residência do casal, tentou fugir da polícia, perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um poste de energia. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (20), no Conjunto Vera Cruz II, região oeste da capital (confira vídeo acima).\nA polícia não divulgou o nome do suspeito, portanto a reportagem não pôde localizar a sua defesa.\nSegundo a Polícia Militar, durante a abordagem, foi realizado um teste de bafômetro, que constatou que o homem estava alcoolizado. A corporação também localizou uma faca no interior do veículo, que teria sido utilizada para ameaçar a companheira. De acordo com a ocorrência, o autor e a mulher são casados há cerca de quatro anos.\nIrmão de ex-vereador morreu uma semana antes de aniversário após carro sair da pista e capotar na GO-164