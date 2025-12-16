-POP_Festa_Formatura_111225 (1.3348558)\nApós empresa cancelar a festa de formatura de ensino médio dos alunos do Colégio Estadual Albert Sabin, no Jardim Petrópolis, região Oeste de Goiânia, estudantes se organizaram para fazer uma festa na casa de uma das alunas, com churrasco e decoração feita com a ajuda de familiares.\nEm nota ao POPULAR, a RS Gestão de Eventos afirmou que o baile não foi cancelado um dia antes, mas que propôs alteração da data porque a escola não teria atingido o número mínimo de alunos previsto em contrato (leia a nota completa ao final do texto).\n“Eu dei a ideia de fazermos um baile porque já estava tudo pago, daí mais gente foi aderindo e começando a ajudar. Meus pais deixaram fazer aqui em casa. Alguns trouxeram comida, outros deram dinheiro, alugamos cadeira, tenda, a decoração que minhas tias deram, isso tudo entre 20h do sábado, até 16h no domingo”, conta Anna Kojima, em entrevista à repórter Bárbara França.