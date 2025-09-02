-Cardume (1.3306456)\nO biólogo Hélder Lúcio explicou que o cardume gigante que foi filmado no Rio Araguaia estava indo para desova. O POPULAR conversou com o especialista que contou como funciona a piracema e a formação de aglomeração de peixes no rio. O vídeo foi gravado em Nova Crixás, na região norte do estado, pelo pescador Weder Eustaquio de Oliveira, de 31 anos.\nAO POPULAR, o biólogo explicou que o fenômeno acontece todos os anos durante o período de reprodução dos peixes. Os animais sobem o rio e fazem a migração para se reproduzirem em locais mais adequados para a desova. Ele destaca que o cardume que aparece no vídeo está bem próximo da praia, o que facilita a predação.\nEsse cardume está muito próximo da praia e isso faz com que os peixes fiquem mais propensos a predadores. Nessa época do ano os cardumes começam a se formar procurando os locais para desova, pois está se formando o período de piracema. Esse período é conhecido pela aglomeração dos peixes formando os cardumes.", explicou o biólogo.