-VÍDEO: Projeto PATA (1.3410073)\nCastração, vacinação, microchipagem e até a chance de ganhar um novo lar. Essas são algumas das ações realizadas pelo Centro de Recuperação do Programa de Atenção e Tratamento Animal (Pata), da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, que tem como foco o cuidado com animais comunitários e o incentivo à adoção responsável.\nInaugurado em 23 de março, o Centro de Recuperação Pata amplia as políticas públicas de cuidado aos animais, como castrações gratuitas, já existentes no município. Em entrevista ao POPULAR, a secretária municipal de Meio Ambiente, Pollyana Borges, relatou que o espaço foi criado para facilitar o atendimento de animais comunitários, que vivem nas ruas, mas recebem cuidados de moradores da região.\nNós estávamos realizando a castração de animais comunitários, mas utilizávamos as protetoras para fazer o pré e pós-operatório desses animais. Então, com o centro de recuperação, esse pré e pós-operatório dos animais comunitários ficou facilitado”, explicou a secretária.