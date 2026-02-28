-joao_saci_everest.mp4 (1.3380016)\nO goiano João Carlos Rodovalho Costa, de 42 anos, conhecido como João Saci, após passar por cinco diagnósticos de câncer e inúmeros desafios, se tornou o primeiro amputado brasileiro a alcançar o Acampamento Base do Everest (EBC), ponto de partida para escalar o monte. Agora a próxima missão do palestrante é de fato escalar o Everest, localizado na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China, na Cordilheira do Himalaia, a montanha de maior altitude da Terra. Ao POPULAR, João Saci revelou que tem se preparado escalando outros montes que servem de base para o maior de todos.\nEm 2025, João Carlos gastou 5h para subir o topo do Tarija, localizado na Bolívia, e em torno de 7 horas para realizar a descida. Desde os 17 anos, João Saci vive uma trajetória considerada extraordinária após enfrentar e superar cinco diagnósticos de câncer, passar por uma amputação de perna e a retirada parcial do pulmão esquerdo. O palestrante que participou das Paralimpíadas de Atenas, em 2004, é também autor do livro 'Nascido para vencer', que foi publicado em 2019, após começar a contar a sua história em 2017, por meio de palestras no Brasil.