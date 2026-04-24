A intervenção na faixa contínua na GO-060 entre Trindade e Goiânia é temporária, afirma a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O órgão se manifestou após condutores relatarem confusão e falta de orientação com a nova sinalização na pista, no sentido Trindade-Goiânia.\nAgora, com uma faixa contínua, há proibição de ultrapassagem e mudança de faixa, devido à nova pavimentação asfáltica no trecho de mão única de cerca de 5 quilômetros (km). Isso deixou motoristas desorientados. Em nota, a Goinfra informou que os trechos já restaurados receberam sinalização provisória com o objetivo de garantir a segurança dos usuários.\nNessa sinalização foi usada a faixa dupla contínua, que proíbe ultrapassagens, porque a pista do sentido Trindade-Goiânia será utilizada para desvio do tráfego quando estiverem sendo executadas as obras na pista do sentido Goiânia-Trindade. Quando as duas pistas forem concluídas, a Goinfra implantará a sinalização definitiva, com a faixa seccionada", pontuou a Goinfra.