-Golpe do novo número (1.3305861)\nUma operação da Polícia Civil apreendeu joias e carros de luxo em Goiás, no Tocantins, em São Paulo e Mato Grosso do Sul de um grupo investigado por golpe do novo número. Durante a ação, na quinta-feira (28), foram cumpridas 69 ordens judiciais, sendo nove de mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão (veja acima vídeo da ação policial). A investigação teve início após um coronel da Polícia Militar de Goiás ser alvo dos estelionatários.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles.\nO delegado responsável pela coordenação das investigações chamada de Operação PIX fraudulento, Marcos Adorno, contou ao POPULAR, nesta sexta-feira (29), que foram presos um suspeito em Goiás, sete em outros estados e um está foragido. No depoimento, segundo Adorno, alguns dos suspeitos ficaram em silêncio e outros alegaram "que que não sabiam que o dinheiro era produto do crime".