Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Delegado Waldir Soares (Isadora Sátira/O Popular)\nO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) entrou na Justiça para bloquear sites suspeitos em empresas de busca na internet. Após 190 denúncias de usuários na ouvidoria do órgão, o Detran registrou ocorrência na Polícia Civil de Goiás (PCGO), que também deve investigar os casos.\nNós consultamos o Google, que deu a resposta oficial para a gente de que isso aconteceu. A gente sempre orienta as pessoas para que denunciem na nossa página, porque logo o Detran toma conhecimento", disse o presidente do órgão, delegado Waldir.\nConforme o Detran-GO, antes do site oficial, cinco páginas foram encontradas no dia 31 de outubro, data de vencimento do Licenciamento 2025, ao buscar pela palavra ‘Detran-GO’ nas empresas de busca.