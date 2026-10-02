-Vídeo Davi Sebba (1.3462938)\nOs três policiais militares acusados de assassinar o advogado Davi Sebba, de 38 anos, no dia 5 junho de 2012, passaram pelo primeiro dia de júri popular nesta quinta-feira (1°). Ao longo do dia, na sessão presidida pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, foram ouvidas 14 das 15 testemunhas previstas inicialmente – oito da acusação e seis da defesa –, além da realização do interrogatório dos militares. O júri, formado por sete integrantes, passou a noite em hotel, todos incomunicáveis. O julgamento deve ser concluído nesta sexta-feira (2).\nO tenente Ednailton Pereira de Souza, o sargento Luiz Frederico de Oliveira e o ex-soldado da Polícia Militar Jonathas Atenevir Jordão são acusados pelo Ministério Publico do Estado de Goiás (MP-GO) pelos crimes de homicídio doloso, posse ilegal de arma e alteração da cena de crime. A sessão aconteceu no Tribunal do Júri de Goiânia, no Setor Park Lozandes, e se estendeu até o período da noite.