-POP_Festa_Formatura_111225 (1.3348558)\nOs alunos do Colégio Estadual Albert Sabin, no Jardim Petropólis, região oeste de Goiânia, organizaram um baile de formatura do ensino médio por conta própria após a empresa contratada ter cancelado a festa (assista ao vídeo acima). De acordo com os estudantes, todos os valores já estavam quitados e a festa seria no último sábado (6).\nNo vídeo gravado, duas estudantes dizem: “A RS cancelou o seu evento? Você não tem onde fazer? Espere!” e na sequência uma terceira estudante mostra o espaço no qual organizaram o baile de formatura da turma do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Albert Sabin.\nEm nota ao POPULAR, a RS Gestão de Eventos afirmou que o baile não foi cancelado um dia antes, mas que propôs alteração da data porque a escola não teria atingido o número mínimo de alunos previsto em contrato (leia a nota na íntegra abaixo).