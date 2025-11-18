Na primeira vez que foi surpreendido Rafael ganhou um iPhone 17 Pro (Arquivo pessoal/Rafael Ferreira)\nO enfermeiro Rafael Ferreira, que recentemente ganhou um iPhone 17 Pro de um paciente misterioso, voltou a ser surpreendido. Na manhã de ontem (17), Rafael recebeu um buquê de girassóis, entregue no hospital em que trabalha, em Anápolis.\nO profissional, que tem 28 anos, disse ter sido uma grata surpresa. “Quando fui receber eram flores, novamente, sem identificação. Fiquei feliz! Pode ter sido outra pessoa ou a mesma, em todo caso, foi muito bom. Adorei!”, comemorou.\nEnfermeiro ganha iPhone de paciente misterioso: 'Merece muito mais'\nCantor Bruno, dupla de Marrone, leva esposa para passear em fusca relíquia; vídeo\nEntre laços gigantes e cores clássicas: as tendências do Natal 2025\nPreocupação\nApesar de bem feliz, Ferreira demonstra certa preocupação com relação aos presentes que tem recebido.