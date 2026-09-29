-Vídeo santa (1.3461666)\nUm novo monumento de Nossa Senhora de Aparecida deve ser inaugurado no mês de novembro, em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, poucos meses depois da imagem original pegar fogo acidentalmente quando fiéis deixaram velas acesas no pé da santa, em forma de agradecimento. A notícia da nova santa chega em meio à viralização do vídeo da Nossa Senhora de Aparecida original em chamas, gravado por populares na época do acidente, mas completamente fora de contexto e acompanhado de uma fake news eleitoreira.\nA imagem original, que ficava na Praça da Santa, na entrada do município, localizada na GO-080, tinha cerca de cinco metros de altura e pegou fogo na noite de 13 de julho deste ano, desabando logo em seguida. As imagens estão circulando de forma que dá a entender, para quem assiste, que o fogo teria sido provocado intencionalmente, em um ato criminoso de intolerância religioso - fato que não aconteceu.