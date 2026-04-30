-advogada_justica_fianca (1.3404091)\nApós uma decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da prisão da advogada Áricka Cunha, de 29 anos, a profissional postou um vídeo em suas redes sociais comentando o caso. Ela foi presa dentro do escritório pelo delegado Christian Zilmon, caso que aconteceu em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). "Não podemos normalizar abusos e ilegalidades e, principalmente, a violação das prerrogativas da advocacia", afirmou. Áricka também destacou que os resultados vieram devido a um ato de resistência da prática profissional (assista acima).\nComo muitos já sabem, a autoridade responsável foi transferida de cidade, mas não podemos transferir o problema, precisamos resolvê-lo." E é por isso que vamos continuar lutando, porque isso não se trata de um caso isolado. Se trata de respeito. Respeito à lei, à sociedade e à advocacia", disse no vídeo.