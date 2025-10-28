Após o prefeito Sandro Mabel (União) chamar de "descontrolada" a secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis, o Conselho Estadual da Mulher (Conem) divulgou uma nota de repúdio. Em entrevista à Rádio Difusora, o prefeito também classificou a secretaria de Estado como "câncer" no governo por multas aplicadas ao município devido à situação do aterro sanitário.\nAtitudes machistas e desrespeitosas não podem ser normalizadas, especialmente por quem ocupa cargos de liderança e representação institucional", cita trecho do comunicado do Conem (veja íntegra ao final desta reportagem).\nMabel subiu o tom contra Vulcanis na sexta-feira (24) e afirmou que chegou a tratar sobre o assunto da Semad com o próprio governador Ronaldo Caiado (União). "Já falei 20 vezes com o governador, mas ele não consegue controlar essa mulher aí não, ela é descontrolada, ela não pega na nossa mão para nos ajudar", disse o prefeito.