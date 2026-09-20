Um relatório feito pela Gerência de Arborização Urbana da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia pede a suspensão imediata das autorizações de podas de árvores realizadas pela Equatorial Energia Goiás e que seja avaliada a rescisão do termo de cooperação técnica assinado em fevereiro deste ano entre o órgão e a empresa, para evitar a ocorrência de podas consideradas drásticas. Essas ações comprometem a sustentabilidade da árvore e, muitas vezes, já levaram a própria Amma a autorizar o corte de exemplares prejudicados.\nSegundo o documento, a Equatorial não está respeitando o acordo e segue fazendo podas excessivas de árvores em Goiânia. O texto afirma que desde fevereiro houve casos de árvores que sofreram “intervenções sucessivas” sem ter, em contrapartida, uma solução estrutural definitiva para o conflito entre arborização e rede elétrica. Também foram registradas remoção excessiva de massa foliar e de ramos estruturais, mutilação e descaracterização significativa da arquitetura natural das copas, podas laterais excessivas, rebaixamento excessivo de copas, execução inadequada de podas em formato de “V” e “U”, que comprometem a distribuição equilibrada da copa e sua estabilidade e o manejo inadequado de palmeiras, com retirada excessiva ou praticamente integral de suas copas.