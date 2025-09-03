Mariana Camargo cavalgou ao lado da mula que o pai montava nos desfiles (Reprodução/Instagram de Mariana Camargo)\nDurante uma cavalgada em Iporá, no oeste goiano, Mariana Camargo, filha do pecuarista Vanderson Moura, prestou uma homenagem ao pai e cavalgou ao lado da mula que ele montava nos desfiles. Em uma publicação nas redes sociais da jovem, ela compartilhou um registro ao lado do animal que carregava uma faixa com a foto do pai montado na mula. Na legenda Mariana fala do pai e agradece a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Iporá e Região (Coomafir) pelo convite.\nNão deixem pra amanhã o que vocês podem viver hoje! O amanhã a Deus pertence e nele pode conter apenas saudades. Eterno Vando da agrodefesa, te amo pra sempre meu véi. Obrigada Coomafir pelo convite para homenagear meu pai. Foi muito especial sentir o carinho e a admiração que todos tinham por ele”, escreveu.