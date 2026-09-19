A família de um bebê de 29 dias autorizou a doação dos rins da criança após a confirmação da morte encefálica em Goiás. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o bebê é o doador mais jovem já registrado no Estado.\nA captação dos rins foi realizada na quinta-feira (17), depois que todos os protocolos médicos e legais necessários foram cumpridos e a família autorizou a doação. Os órgãos foram encaminhados para um paciente que aguardava pelo transplante em outro estado.\nO transporte foi feito em um voo comercial, que saiu do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. O embarque e o transporte dos órgãos foram acompanhados por profissionais especializados.\nFuncionários de hospital emocionam ao aplaudir casal que morreu após ser atropelado por adolescente e teve órgãos doados